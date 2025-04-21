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Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye Yarı Finallerine Yükseldi

Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye Yarı Finallerine Yükseldi
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Kayseri Voleybol Kulübü, Aksaray'da düzenlenen Genç Kızlar Grup Birinciliği maçlarını set vermeden kazanarak Türkiye Yarı Finallerine adını yazdırdı.

Kayseri Voleybol Kulübü; Aksaray'da yapılan Genç Kızlar Grup Birinciliği maçlarında rakiplerini set vermeden yenerek adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı.

Kayseri Voleybol Kulübü; 2024-2025 Genç Kızlar Voleybol Kayseri Ligi'nde Kayseri Şampiyonu olarak gittiği Aksaray'da yapılan Grup Birinciliği müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Kayseri ekibi; Karaman, Niğde ve Aksaray temsilcileri ile oynanan maçlarını set vermeden 3-0 kazanarak grup 1. olarak Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım yaptığı açıklamada; "Türkiye Finallerinde mücadele edecek kulübümüze, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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