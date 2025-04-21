Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye Yarı Finallerine Yükseldi

Kayseri Voleybol Kulübü; Aksaray'da yapılan Genç Kızlar Grup Birinciliği maçlarında rakiplerini set vermeden yenerek adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı.

Kayseri Voleybol Kulübü; 2024-2025 Genç Kızlar Voleybol Kayseri Ligi'nde Kayseri Şampiyonu olarak gittiği Aksaray'da yapılan Grup Birinciliği müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Kayseri ekibi; Karaman, Niğde ve Aksaray temsilcileri ile oynanan maçlarını set vermeden 3-0 kazanarak grup 1. olarak Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım yaptığı açıklamada; "Türkiye Finallerinde mücadele edecek kulübümüze, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ