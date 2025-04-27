İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Kayseri U17 Ligi'nde Kocasinan Şimşekspor ve Gültepespor Berabere Kaldı

Kayseri U17 Ligi'nde Kocasinan Şimşekspor ve Gültepespor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U17 Ligi C Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Gültepespor arasında oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Goller İbrahim Mutlu ve Mustafa Gümüş'ten geldi.

Kayseri U17 Ligi C Grubu maçında Kocasinan Şimşekspor ile Gültepespor karşılaştı. Müsabaka, karşılıklı atılan goller neticesinde 1-1 sona erdi.

Stat: Sümer

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Mert Karslı, Şevki Dursun

Kocasinan Şimşekspor: Çetin Çağrı Yaman, Furkan Cona, Yahya Saçmalı, Mert Eren Doğan, İbrahim Mutlu, Ahmet Çakır, Arda Cingöz, Mustafa Utku Işık, Ömer Faruk Çamdalı, İsmail Berke Doğan, Arda Özocak

Gültepespor: Abdullah Aytekin, Onur Taha Bağlar, Bekir Mert Boztepe, Yavuz Selim Kaplan, Yağız Akmeşe, Yiğit Gürbüz, Ebubekir Düşgün, Mustafa Gümüş, Cemalettin, Hasan San, Eren Çelik

Goller: İbrahim Mutlu (Dk.56) (Kocasinan Şimşekspor), Mustafa Gümüş (Dk.16) (Gültepespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.