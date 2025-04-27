Kayseri U17 Ligi'nde Kocasinan Şimşekspor ve Gültepespor Berabere Kaldı
Kayseri U17 Ligi C Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Gültepespor arasında oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Goller İbrahim Mutlu ve Mustafa Gümüş'ten geldi.
Kayseri U17 Ligi C Grubu maçında Kocasinan Şimşekspor ile Gültepespor karşılaştı. Müsabaka, karşılıklı atılan goller neticesinde 1-1 sona erdi.
Stat: Sümer
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Mert Karslı, Şevki Dursun
Kocasinan Şimşekspor: Çetin Çağrı Yaman, Furkan Cona, Yahya Saçmalı, Mert Eren Doğan, İbrahim Mutlu, Ahmet Çakır, Arda Cingöz, Mustafa Utku Işık, Ömer Faruk Çamdalı, İsmail Berke Doğan, Arda Özocak
Gültepespor: Abdullah Aytekin, Onur Taha Bağlar, Bekir Mert Boztepe, Yavuz Selim Kaplan, Yağız Akmeşe, Yiğit Gürbüz, Ebubekir Düşgün, Mustafa Gümüş, Cemalettin, Hasan San, Eren Çelik
Goller: İbrahim Mutlu (Dk.56) (Kocasinan Şimşekspor), Mustafa Gümüş (Dk.16) (Gültepespor) - KAYSERİ