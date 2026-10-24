Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Talas'ta Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları yoğun katılımla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Talas'ta Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları yoğun katılımla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında Kayseri Talas'ta düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi. Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki organizasyonda sporcular centilmenlikleriyle mücadele etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları, sporcuların yoğun katılımı ve heyecan dolu karşılaşmalarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Müsabakaları, Talas İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyonda sporcular, azim, disiplin ve centilmenlikleriyle mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Müsabakaların açılış konuşmasını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş yaptı. Deliktaş, Cumhuriyet'in kazanımlarının genç nesillere aktarılması ve milli değerlerin yaşatılmasında sportif organizasyonların önemine dikkat çekerek müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve öneminin spor aracılığıyla yaşatıldığı organizasyonda sporcuların sergilediği mücadele, salondaki heyecanı artırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken organizasyonda görev alan hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı genç şimdi servetini büyütüyor
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi