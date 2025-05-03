Kayseri Sporcuları Muaythai Türkiye Şampiyonası'ndan 13 Madalya ile Döndü

Bolu'da yapılan Muaythai Okul sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.

28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi FatihKağanUlu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri'den dereceye giren sporcular şöyle:

Genç A Erkekler

48 kg Mert Güney 1.

57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.

67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.

48kg Kerim Özgül 3.91 kg

Talha Çelik 3.

Genç A Bayanlar

67 kg Rabia Kara 1.

54 kg Rümeysa Çertel 2.

48 kg Beratsu Yılmazer 3.

57 kg Asude Koyuncu 3.

Genç B Erkekler

75 kg İlhami Samet Tiftik 1.

57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.

63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.

Genç B bayanlar

51 kg Elif Taşdemir 1. - KAYSERİ