Kayseri Sporcuları Muaythai Türkiye Şampiyonası'ndan 13 Madalya ile Döndü
Bolu'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Muaythai Kayseri İl Temsilcisi, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.
Bolu'da yapılan Muaythai Okul sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.
28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi FatihKağanUlu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri'den dereceye giren sporcular şöyle:
Genç A Erkekler
48 kg Mert Güney 1.
57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.
67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.
48kg Kerim Özgül 3.91 kg
Talha Çelik 3.
Genç A Bayanlar
67 kg Rabia Kara 1.
54 kg Rümeysa Çertel 2.
48 kg Beratsu Yılmazer 3.
57 kg Asude Koyuncu 3.
Genç B Erkekler
75 kg İlhami Samet Tiftik 1.
57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.
63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.
Genç B bayanlar
51 kg Elif Taşdemir 1. - KAYSERİ