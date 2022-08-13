Kayseri haber... Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) Kayseri haberler: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen'in solundan ağlara gönderdi. 1-0 42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı. 43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı. Stat: Kayseri Kadir Has Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Aleks Taşçıoğlu xx, İsmail Şencan xx Kayserispor: Bilal Bayezit xx, Onur Bulut xx, Lionel Carole xx, Majid Hosseini x, Dimitrios Kolovetsios x, Gustavo Campanharo x, Andrea Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Miguel Cardoso xx, Gökhan Sazdağı xx, Mario Gavranovic x Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah Teknik Direktör: Çağdaş Atan İstanbulspor: David Jensen x, Tuncer Aksu x, Mehmet Yeşil x, Ferhat Yazgan x, Kristal Abazaj x, İbrahim Yılmaz xx, Oğuzhan Berber xx, Okan Erdoğan xx, Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar x, Jetmir Topalli x Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Patrick Ebert, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor) Sarı Kart: Miguel Cardoso (Kayserispor) (Yüksel Yıkılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Kayserispor Kayseri Spor Güncel Haberler

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