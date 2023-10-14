Kayseri Kadın Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunda B Grubunda yer alacak ve ligin ilk maçını sahasında oynayacak. Takım, Kocaeli Bayan FK, Çatalca Belediye Spor, Sakarya Kadın FK, Bornova Hitab Spor, Kireçburnu, Gazikentspor ve Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler takımlarıyla mücadele edecek.

Kayseri Kadın Futbol Kulübünün 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu.

Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonunda B Grubunda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin ilk maçını sahasında oynayacak. 28 Ekim'de başlayacak olan sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, yeni sezondan umutlu. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, B Grubu'nda Kocaeli Bayan FK, Çatalca Belediye Spor, Sakarya Kadın FK, Bornova Hitab Spor, Kireçburnu, Gazikentspor ve Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler takımları ile mücadele edecek. Kayseri Kadın FK'nin fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

2.Hafta Kocaeli Bayan FK -Kayseri Kadın FK

3.Hafta Kayseri Kadın FK- Çatalca Belediyespor

4.Hafta Sakarya Kadın FK -Kayseri Kadın FK

5.Hafta Kayseri Kadın FK- Bornova Hitab Spor

6.Hafta Kayseri Kadın FK -Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler

7.Hafta Kireçburnu -Kayseri Kadın FK - KAYSERİ