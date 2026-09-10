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Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde Yağmur Karademir ile yollar ayrıldı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde Yağmur Karademir ile yollar ayrıldı
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü; geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı 2008 doğumlu kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımla 2 maçta forma giyen Yağmur Karademir kalesinde 4 gol gördü. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Samsun YABPA Yabancılar Pazarı Spor Kulübü'nden takımımıza katılan başarılı kalecimiz Yağmur Karademir'e, kulübümüze ve takımımıza verdiği değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca, transfer sürecindeki katkıları, destekleri ve yapıcı yaklaşımı için YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadın futboluna ve sporcularımıza verdikleri destek için kendilerine şükranlarımızı iletiyor, Yağmur'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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