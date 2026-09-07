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Kayseri Kadın FK, Antalyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Kayseri Kadın FK, Antalyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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Kadınlar Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kayseri'nin golü 63. dakikada Precious Uhu Obası'ndan gelirken, ev sahibi ekibin golünü 80. dakikada Francesca Alin Lueya kaydetti.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Antalya Zeytinköy 3 Nolu Saha

Hakemler: Umut Kılıç, Alper Bulut, Ahmet İmeci

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü: Olivia Akyea Asiamah, Selin Sivrikaya, Helena Obeng, Rita Doku, Kiera Riley Laney, Sarah Yasongamo Makanda, (Francesca Alin Lueya dk.72), Fatma Kılınç, Myla Brynn Schneider, Chinatsu Kaıo, Beyza Emine Saruham

Kayseri Kadın Futbol Kulübü: Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci, (Precious Uhu Obası dk.46), (dk. Fatma Nur Şenses, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Cynthia Criyomi Mega, (Marıam Abdulkabır dk.82), Laurie Ann Moıse, Ayowunmi Mama Omosuyı

Goller: Francesca Alin Lueya (dk.80) (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Precious Uhu Obası (dk.63) (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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