Kayseri Kadın FK, 9. haftada Haymana Spor'u 2-1 yenerek üçüncü galibiyetini aldı

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında dün sahasında oynadığı maçta Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 8 karşılaşmaya çıkan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sarı-kırmızılılar Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş, Haymana Spor Kulübünü yenerken, 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü, Ünye Kadın FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı