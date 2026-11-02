Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Kadın FK, 9. haftada Haymana Spor'u 2-1 yenerek üçüncü galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kadın FK, 9. haftada Haymana Spor'u 2-1 yenerek üçüncü galibiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 9. hafta sonunda 8 maçta 12 puana ulaştı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında dün sahasında oynadığı maçta Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 8 karşılaşmaya çıkan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sarı-kırmızılılar Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş, Haymana Spor Kulübünü yenerken, 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü, Ünye Kadın FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası