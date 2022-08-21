Kayseri haberleri... Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Kayseri haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 22. dakikada sol kanattan Lima'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 30. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı. Stat: Fatih Terim Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx, Biglia xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Chadli xxx, Szysz xx Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Serdar Gürler, Mesut Özil, Mounir, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Okaka Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Karimi xx, Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Thiam xx, Cardoso xx, Mustafa Pektemek xx Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Mensah, Uzodimma, Campanharo, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz Teknik Direktör: Çağdaş Atan Gol: Chadli (dk. 22) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima (Medipol Başakşehir) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Başakşehir Lima Spor Güncel Haberler

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