Kayseri haberleri... Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
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Kayseri haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
22. dakikada sol kanattan Lima'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
30. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx, Biglia xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Chadli xxx, Szysz xx
Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Serdar Gürler, Mesut Özil, Mounir, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Karimi xx, Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Thiam xx, Cardoso xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Mensah, Uzodimma, Campanharo, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Chadli (dk. 22) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima (Medipol Başakşehir)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)