Üye Girişi
Haberler

Kayseri GESK, B1 Futbol Ligi'ni İkinci Sırada Tamamladı

Kayseri GESK, B1 Futbol Ligi'ni İkinci Sırada Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

B1 Futbol Deplasmanlı Lig 2024 sezonunun son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK ile golsüz berabere kalan Kayseri GESK, sezonu ikinci sırada bitirdi. Törende takımlara ödülleri verildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Deplasmanlı Lig 2024 sezonu son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK ile golsüz berabere kalan Kayseri GESK sezonu ikinci bitirdi.

Kayseri GESK, Çankaya Belediyesi'nin İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek şampiyon olduğu sezonun son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK'i ağırladı.

Argıncık Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupaları ve madalyaları taktim edildi.

Törene Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ile Federasyon Asbaşkanları Orhan Tanrıkulu ve Mustafa Kandemir katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.