Haberler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Badminton Şampiyonlarına Ödül

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Badminton Şampiyonlarına Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında Badminton branşına yönlendirilen sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda elde edilen başarılar kutlandı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan seçilerek Badminton branşına yönlendirilen sporcular ve antrenörleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlen 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Kapsamında seçilen ve U-11 kategorisinde mücadele eden sporculardan Ravzanur Çoşar tek kızlar kategorisinde Şampiyon, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar çift kızlar kategorisinde şampiyon, Kayserili sporcu Zümra Çetintaş, Elif Karakuş ile birlikte çift kızlar kategorisinde ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüz Abdurrahman Arslan'ı tebrik ediyor, başarılarını devamını diliyorum Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızın elde etmiş oldukları derecelerden dolayı çok memnunuz" dedi.

Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylarca kriz iddialarıyla konuşulmuşlardı! Melek Mosso Serkan Sağdıç boşandı

Aylardır kriz haberleriyle gündemdeydi! Beklenen hamle geldi
Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu

Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.