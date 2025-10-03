Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Badminton Şampiyonlarına Ödül

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan seçilerek Badminton branşına yönlendirilen sporcular ve antrenörleri, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlen 12th Li-Ning Zagreb Youth Open Badminton Turnuvası'nda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Kapsamında seçilen ve U-11 kategorisinde mücadele eden sporculardan Ravzanur Çoşar tek kızlar kategorisinde Şampiyon, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar çift kızlar kategorisinde şampiyon, Kayserili sporcu Zümra Çetintaş, Elif Karakuş ile birlikte çift kızlar kategorisinde ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüz Abdurrahman Arslan'ı tebrik ediyor, başarılarını devamını diliyorum Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızın elde etmiş oldukları derecelerden dolayı çok memnunuz" dedi.

Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirdi. - KAYSERİ