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Kayseri Elit Voleybol son 32 takım arasında

Kayseri Elit Voleybol son 32 takım arasında
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Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, Küçük Erkekler kategorisinde namağlup şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takım, 22-28 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek finallerde Kayseri'yi temsil edecek.

Kayseri voleybolunun yükselen değeri Elit Voleybol Spor Kulübü; Küçük Erkekler kategorisinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kayseri'de oynanan tüm müsabakaları kazanarak Kayseri şampiyonu olan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü; ardından Aksaray'da düzenlenen grup karşılaşmalarında da rakiplerine şans tanımadı. Namağlup bir performans sergileyen Elit Voleybol Spor Kulübü, bu sonuçlarla Türkiye finallerine katılma hakkı elde ederek son 32 takım arasına adını yazdırdı. Genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve disiplin, kulübün altyapı başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye finalleri, 22-28 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Büyük organizasyon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Elit Voleybol Spor Kulübü hazırlıklarına antrenör Metin Tutum önderliğinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Takımın hırslı ve kararlı görüntüsü ise finaller öncesi umut veriyor.

Kulüp yetkilileri ve spor camiası; Kayseri'yi temsil edecek olan Elit Voleybol Spor Kulübü'ne güvenlerinin tam olduğunu belirtirken, sporcuların Türkiye finallerinde de önemli bir başarıya imza atması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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