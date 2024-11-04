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Kayseri'den 3 Sporcu Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda

Kayseri'den 3 Sporcu Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda
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Kosova'nın Priştine kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na Türkiye Muaythai Milli Takımı katılacak. Kayseri'den 3 sporcu ve 1 antrenör milli takımda yer alıyor.

Kosava'nın Priştine kentinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosunda Kayseri'den 3 sporcu ve 1 antrenör bulunuyor.

Türkiye Muaythai Milli Takımı 07-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Kosova'nın Priştine kentinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. 18 kişiden oluşan Muaythai Milli takımına Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Kayserili sporcular, 2023-2024 Dünya Şampiyonu Gülistan Turan, 2023 Dünya Şampiyonu Sercan Koç ve 2023 Avrupa Şampiyonu Ezgi Keleş mili takım ile Priştine'de madalya arayacak. Yine Kayserili Antrenör Göksel Cingöz de Milli Takımlar Sportif Direktörü olarak Kosova'ya gidecek. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi FatihKağan Ulu; milli takıma başarılar dilerken, önemli başarılar ile döneceklerine inandığını söyledi. Ulu; "Kayseri olarak 2025 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası faaliyetlerin hazırlıklarına Kayseri'de yaptığımız antrenman, organizasyon ve maçlarla devam ediyoruz. 2025 yılında uluslararası şampiyonalarda yine sporcularımızla, teknik ekibimizle şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde en başarılı şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz. Türk sporu için bütün enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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