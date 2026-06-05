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Kayseri'de kayak sporunun geleceği masaya yatırıldı

Kayseri'de kayak sporunun geleceği masaya yatırıldı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak branşının mevcut durumu ve gelecek hedefleri değerlendirildi. Toplantıda altyapının güçlendirilmesi, sporcu sayısının artırılması ve sezon planlamaları ele alındı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda, kayak branşının mevcut durumu ile geleceğe yönelik hedeflerin ele alındığı kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Kabakcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; kayak sporunun gelişimi, altyapının güçlendirilmesi ve sporcu sayısının artırılmasına yönelik hedefler değerlendirildi. Toplantıda kayak sporunun il genelinde daha etkin şekilde geliştirilmesi, sporcu sayısının artırılması, altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi ve sezon planlamalarına ilişkin konular ele alındı. Katılımcılar; branşın mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunurken, geleceğe yönelik hedefler ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından kayak sporunun gelişimine yönelik çalışmaların daha da önem kazandığını belirtti. Antrenörlerin sahadaki tecrübelerinin ve görüşlerinin büyük değer taşıdığını ifade eden Kabakcı; sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının artırılması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'nin kış sporlarındaki potansiyeline dikkat çekilen toplantıda, kayak branşının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve başarılı sporcuların yetiştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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