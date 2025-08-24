Kayseri'de ilklerin gecesi! Galatasaray 3'te 3 yaptı

Kayseri'de ilklerin gecesi! Galatasaray 3'te 3 yaptı



Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Galatasaray'da golleri Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane kaydetti. Osimhen ve Sane, bu sezonki ilk gollerini attı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 3 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.

OSIMHEN BİLAL'İ GEÇEMEDİ

6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.

TORREIRA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

SAHNEYE EREN ELMALI ÇIKTI

36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

EREN ELMALI TEKRAR SAHNEDE

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. Maçın 46. dakikasında Leroy Sane'nin sağ kanattan gelen ortasında arka direkteki Eren Elmalı topa düzgün bir vuruşla dokundu ve skor 2-0 oldu. Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezon 3 haftada üçüncü golünü attı.

OSIMHEN AÇILIŞI YAPTI

Osimhen, yeni sezondaki açılışını yaptı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Zaniolo'nun sol kanattan getirdiği topta müsait durumdaki Osimhen topu boş kaleye yuvarladı. Nijeryalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

KAPANIŞI LEROY SANE YAPTI

Galatasaray'da maçın skorunu ilan eden golü Leroy Sane kaydetti. Yıldız oyuncu, kendi getirdiği topta yaklaşık 25 metreden düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. Alman yıldız, tıpkı Osimhen gibi bu sezonki ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY'DAN 3'TE 3

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu



Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Gelene gidene üç-dört atıyoruz maşallah.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnlam:

Bir Top'un peşinde koşmak a futbol mu diyorlar ?

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Barış mıdır nedir ligin ilk haftasında bir iki gol attı diye koskoca Galatasaray ı çoğunlukla kendisinin taşıdığını sandı. Sane bile 9 alıyor kalkıp Sane nin ücretini istiyor. Sane nin yaptıklarının yarısını yapamaz oysaki, şampiyonlar Ligi'nde bu dediğim belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır.... ligde bile ortaya çıkmaya başladı zaten. Böyle kibirlenen ve takımını arkadan vuran oyunculara Galatasaray ın ihtiyacı yok...

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

En büyük Cimbom, Tayyip istifa

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnlam:

Bir topun peşinden koşmaya futbol mu deniyor ?

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Eee ağlayan yokmu, emzikler elimizde kaldı????

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

GS barışı satsın gelen parayla 2 tane orta sahaya adam alsın barış sadece koşuyor tek vuruşu çalımı falan yok 10 numara şart GS ye

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
