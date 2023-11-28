Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın madalya ile döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı. Şeyma Karakuş Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde altın madalya kazanan sporcular, büyük bir başarı elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın madalya ile döndü.

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Şeyma Karakuş Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Egemen Uslu, Mustafa Dinçel ve Seyit Hasarpa mücadele ettikleri Makaralı Yay kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ