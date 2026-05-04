Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu açıkladı. Başkan Büyükkılıç, "Kayserimizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması, teyidi. Artık Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti'dir" dedi.

Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) tarafından Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti olarak ilan edildi. Kentin bu unvanı almasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç basın toplantısı düzenleyerek kararı kamuoyuna açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya kentte görev yapan basın mensupları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sporcuları katıldı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin spor şehri olarak anılması, tanınması, bilinmesi adına anlamlı bir çalışma yapıldığını ve özel bir lansmanla kamuoyunun bilgilendirildiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkentli Adaylığı lansmanında sahnede yer alan Kayseri Dünya Spor Başkenti Adayı ifadesindeki adayı kelimesini, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte esprili bir dille kapattıklarını hatırlatarak, "Biz 99,5'ten sonra tam olacağı anlayışıyla başkent olarak ilan etme yönünde iyi niyetimizi ortaya koyduk. Sayın Valimizin de bu güzel yaklaşımıyla. Şimdi ise tablo açıklandı, onu paylaşacağız. Her şeyden önce ümit var, gayret var ve ümitsizliğe asla yer yok. Adeta Kayseri bir sınava tabi tutuldu. Emeği geçen tüm dostlara TSYD başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası boyutta Kayseri'mizin bir spor şehri olduğunu kamuoyu ile paylaşan tüm basın mensuplarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız" dedi.

'SONUÇ ODAKLI SPOR POLİTİKASININ AÇIK ŞEKİLDE KANITLANMASI'

Başkan Büyükkılıç, söz konusu unvan ile Kayseri'nin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlandığını söyleyerek "Bu anlamlı unvan, 2029 Dünya Spor Başkenti unvanı merkezi Belçika Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından şehrimize verilmiş bir unvandır. Bu çalışmayla ilgili bünyesinde 5 bin belediye bulunmaktadır. Elbette bir ödül değil, Kayserimizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması, teyidi. Emeği geçen, Kayserimizin tüm kesimlerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'KAYSERİ'DE SPOR BİR YAŞAM BİÇİMİDİR'

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli'nin kendilerine ilettiği resmi yazıda, Kayseri'den övgüyle söz ettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, " 'Kayseri, sporu; sağlığı iyileştiren, sosyal entegrasyonu güçlendiren, toplumsal gelişimi destekleyen bir araç olarak örnek bir şekilde kullanmaktadır' diyor. Adeta bizim ifade ettiklerimizi tescilleyen, teyit eden bir yaklaşım ile bu ifade bizim için bir övgü değil, bir tescillemedir. Kayseri'de spor tabi ki aktivite değil, bir yatırım değil. Kayseri'de spor bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı