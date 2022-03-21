Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı
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Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada 98 gol atıldı. D Grubunda Anadolu Yıldızları ile E Grubunda Yeni Erciyesspor ilk haftayı hükmen kazandılar. 1.Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
A GRUBU
Cırgalanspor 3-3 Erciyes İdmangücü
Kayseri Simya Koleji 1-2 Gazi Osman Paşa
Büyüleyenspor 2-1 Güneşli Gençlikspor
İsmail Okumuş 7-1 Yahyalı Gençlerbirliği
B GRUBU
Yerköyspor 9-1 Yeşilsspor
Kayseri İdman Yurdu 2-5 Yeni Kıranardı
Yeni Esenspor 0-3 Kayseri Meysuspor
K.Gençlikspor 1-0 Sindelhöyükspor
C GRUBU
Yeşilhisar Belediyespor 1-2 1966 Turanspor
Sungur FK 3-0 K.Mithatpaşaspor
Cuma Uluçay Talasspor 2-2 K.Demirspor
Sarız Anadoluspor 2-6 Argıncıkspor
D GRUBU
Kafkasspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor
Erkiletspor 5-0 Develi 1954 Gençlikspor
Anadolu Yıldızları 3-0 K.Sağlıkspor (Hükmen)
Talas Denizspor 4-3 Y.B.Şafakspor
E GRUBU
Bünyan Belediyespor 2-1 Belsinspor
Anayurt Finalspor 0-3 Sümerspor
Y.Erciyesspor 3-0 Olimpik Gençlik (Hükmen)
Yemlihaspor 3-1 Pınarbaşı Belediyespor
F GRUBU
Göktükspor 2-2 Anbar Kızılırmakspor
Palasspor 4-1 Fevzi Çakmakspor
İncesu Gençlik 1-0 Akkışla Gençlik
Sosun Birlikspor 1-3 Erciyesgücü - KAYSERİ