Kaymakam, görev yaptığı ilçenin futbol takımına transfer oldu

Ordu'nun Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, sürpriz bir transfere imza attı. Kaymakam Kerem Tunçer, 1. Amatör Lig'inde Korgan Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.

Ordu'nun Korgan ilçesinde spora verilen destek farklı bir boyut kazandı.

KAYMAKAM KEREM TUNÇER'DEN SÜRPRİZ İMZA

Kaymakam Kerem Tunçer, ilçenin futbol takımı Korgan Belediyespor formasıyla sahaya çıkarak futbolcu olarak mücadele edecek.

'MADDİ VE MANEVİ ANLAMDA DESTEK'

Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediye Spor'da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır. Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin, Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

sana helal olsun kaymakam bey. idari yönetim böyle halk ile kaynaşmalı iç içe olmalı ki halk gibi hissedebilsin

Haber YorumlarıYusuf iSMail:

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

gelde kaymakama faul yap macta!mactan sonra gozaltina alinip nezarethaneye vesselam:)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
