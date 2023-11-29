Kayıp milyon dolarlar nerede? Seçil Erzan'ın çantacısının dikkat çeken Bulgaristan trafiği

"Fatih Terim Fonu" adı altında yapılan vurgunda Seçil Erzan'ın en önemli suç ortağı olan Ali Yörük'ün Bulgaristan trafiği dikkat çekti. Ali Yörük'ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a girip çıktığı saptanırken, paraların yurt dışına çıkarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın milyonlarca doları ne yaptığı araştırılıyor. Emniyet, Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a girip çıktığını tespit etti. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın yazısına göre milyonlarca dolar Bulgaristan'a kaçırılmış olabilir.

İsmail Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"PARALARI BİZZAT ALİ YÖRÜK TESLİM ALDI"

"Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında gerçekleştirdiği vurgunda en önemli suç ortağı, Ali Yörük. İddianameye göre. İnci ve Bülent Çeviker'in 1.920.000 dolarını ve Emre Çolak'ın 3.212.500 dolarını bizzat Ali Yörük teslim aldı. Yörük'ün kardeşi Atilla, bu sırada aracı kullandı. Erzan, ifadesinde, Yörük'ün teslim aldığı paranın bir miktarına el koyarak, tefecilere verdiğini ya da tefecilerden para getirdiğini ileri sürüyor.

Ali Yörük

"BULGARİSTAN'A 43 KEZ GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR"

Erzan'ın topladığı serveti nereye harcadığı tespit edilemedi. İfadesinde, 'Fatih Terim Fonu' içerisinde yüksek vaatte bulunduklarına yüksek faiz ödediğini iddia ediyor. Bu savunma inandırıcı görünmüyor. Akla yurt dışına çıkarılmış olma ihtimali geliyor. Özellikle Ali Yörük'ün Turkiye- Bulgaristan trafiği dikkat çekiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 26 Nisan 2023'te hazırladığı rapora göre Yörük, 2019'dan itibaren düzenli şekilde Edirne'den kara yoluyla yurt dışına çıktı. 2023'te 6, 2022'de 22, 2021'de 20, 2020'de 10 ve 2019'da 28 kez giriş çıkış yaptı. Atilla Yörük'ün 43 giriş çıkış kaydı var. Ali Yörük, en son 4 Mart 2023'te eşi ve oğluyla Kapıkule'den çıkıp ertesi gün geri geldi."

TÜRKİYE'YE BİR DAHA DÖNMEDİ

Öte yandan Ali Yörük ile birlikte Bulgaristan'a gidip gelen Yuri Borisov Yankov'un da Bulgaristan Türk'ü Hüseyin Kurtuluş olduğu tespit edildi. Yankov'un 17 Kasım 2018'den 24 Mayıs 2019'a dek 79 giriş ve 91 çıkış kaydı var. Hüseyin Kurtuluş kimliğiyle en son 29 Ekim 2022'de Kapıkule'den çıktı. Bir daha bu kimlikle Türkiye'ye girmedi.

Hüseyin Kurtuluş

"20 SENE ÇIKAMAZ KADIN"

İsmail Saymaz ayrıca yazısında Seçil Erzan'ın gözaltına alındığı gün bir arkadaşıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarına da yer verdi.

Yazışmalar şöyle:

Arkadaşı: Ayhan aradı, karı paket olmuş, var mı aslı?

Yörük: Aynen.

Arkadaşı: E söyledik o zaman alacaklar diye. Belliydi.

Yörük: Sen söylemiştin.

Arkadaşı: Yeni alınmış mağdurların hepsi. Patlar bu hafta, duyan koşar savcılığa.

Yörük: Beni ilgilendirmiyor, görüşmüyorum.

Arkadaşı: Sizi o zaman uyardım, devam ettiyseniz takibi vardır, yanarsınız. Dikkat edin. 20 sene çıkamaz kadın.

Yörük: Hayırlısı.

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

LİSTEDE FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.