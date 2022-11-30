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Kaybetseler canları daha az yanardı! Dünya Kupası'nın favorisini yendiler ama sevinemediler

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Tunus, turnuvanın favorisi Fransa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Ancak Danimarka'yı mağlup eden Avustralya'nın gruptan çıktığını öğrenen Tunuslular büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorisi Fransa kozlarını paylaştı. Tunus, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

Kaybetseler canları daha az yanardı! Dünya Kupası'nın favorisini yendiler ama sevinemediler

KHAZRI'DEN ŞIK GOL

Tunus'un golünü 58'de Wahbi Khazri attı. Khazri adeta savunmayı ipe dizerek ceza sahasına girdi, topu ağlarla buluşturdu.

TUR BİLETİ GİTTİ

Maçı 1-0 kazanan Tunus, galibiyete sevinemedi bile. Danimarka'yı devirerek sürpriz yapan Avustralya, gruptan çıkan taraf oldu. Avustralya maçının sonucunu öğrenen Tunuslular yıkıldı.

Kaybetseler canları daha az yanardı! Dünya Kupası'nın favorisini yendiler ama sevinemediler

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fransa Tunus Spor Haberler

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