Kaybetseler canları daha az yanardı! Dünya Kupası'nın favorisini yendiler ama sevinemediler

2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Tunus, turnuvanın favorisi Fransa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Ancak Danimarka'yı mağlup eden Avustralya'nın gruptan çıktığını öğrenen Tunuslular büyük hayal kırıklığı yaşadı.