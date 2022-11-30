Kaybetseler canları daha az yanardı! Dünya Kupası'nın favorisini yendiler ama sevinemediler
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2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Tunus, turnuvanın favorisi Fransa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Ancak Danimarka'yı mağlup eden Avustralya'nın gruptan çıktığını öğrenen Tunuslular büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorisi Fransa kozlarını paylaştı. Tunus, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu.
KHAZRI'DEN ŞIK GOL
Tunus'un golünü 58'de Wahbi Khazri attı. Khazri adeta savunmayı ipe dizerek ceza sahasına girdi, topu ağlarla buluşturdu.
TUR BİLETİ GİTTİ
Maçı 1-0 kazanan Tunus, galibiyete sevinemedi bile. Danimarka'yı devirerek sürpriz yapan Avustralya, gruptan çıkan taraf oldu. Avustralya maçının sonucunu öğrenen Tunuslular yıkıldı.