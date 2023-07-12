KAYA'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Samsunspor Kulübü İş Dünyası ve STK'lardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kaya, iş dünyası temsilcilerini desteğe çağırdı. Samsunspor'un şehir ekonomisine katkısını vurgulayan Kaya, süper ligde kalıcı olmak için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Samsunspor Kulübü İş Dünyası ve STK'lardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kaya, Samsunspor Nuri Asan Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında, iş dünyası temsilcilerini desteğe çağırdı.

Samsun'unen büyük markasının Samsunspor olduğunu bir kez daha vurgulayan Kaya 'Samsunspor Kulübü, Samsun şehrinindir. Bu markanın değerine değer katacak projeler için buradayız. Hem futbol, hem de basketbol takımımız süper ligde, bu durumşehir ekonomimiz için çok önemli, geçtiğimiz haftalarda şehrimizde oynanan Türkiye - Galler maçının şehir ekonomimizekatkısını hepimiz gördük. Bu markaya inanan Samsun ve Samsunspor sevdalısıtüm iş insanlarına çağrı yapıyorum.Biz süper lig seviyesinde, tüm branşlardakalıcı olmak istiyoruz.

Bu yüzden busene her zamankinden fazla desteğe ihtiyacımız var. Birlikte hareket ettiğimizde neleri başarabildiğimizi herkese gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2 branşta süper ligde mücadele edeceğiz, ve bu armanın mücadeleci ruhunu herkese bir kez daha göstereceğiz. Umarım 2 yıl sonunda, görev süremiz dolduğunda, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte , başarılarımızla anılan ve kalıcı izler bırakan bir yönetim kurulu oluruz' diyerek sözlerini tamamladı.