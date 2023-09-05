Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Arasında Kadınlar Süper Kupa Karşılaşması Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

2023-2024 Hentbol Sezonu'nda Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak arasında 6 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak Kadınlar Süper Kupa karşılaşması öncesinde her iki takım başantrenörü ve kaptanlarının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak arasında Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi Kastamonu Belediyesi Başantrenörü Şenay Özel ve Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ile Yalıkavak Başantrenörü Kıvanç Özcan ve Takım Kaptanı Yeliz Özel basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Yalıkavak Takım Kaptanı Yeliz Özel, "İki takım için de çok önemli bir maç olacak. Hak edenin kazanacağı, seyri güzel olan bir maç olacağını düşünüyorum. Son Türkiye Kupası'nı alan Yalıkavak'ın Süper Kupa'yı da alarak yoluna devam etmesini çok istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Ankara'da hentbolu bilen, seven bir seyirci kitlesi var. Ankara seyircisini de tuttukları takım fark etmeksizin bekliyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, "Süper Kupa bizim için çok değerli, Kastamonu Belediyesi olarak her sezon üç kupaya da talibiz. Bu maç için hazırlıklarımızı en güzel şekilde tamamladık. Kupa maçları her zaman zorlu olur. Karşılıklı fair-play içinde geçen, seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Buradaki üç kadın olarak Ankara'da büyüdük, hentbol ile Ankara'da tanıştık. Gençliğimiz Ankara'da geçti. Bir hentbol sever kitlesi var Ankara'da, hangi takım olduğu fark etmez. Herkesi hentbol için salona bekliyoruz" dedi.

Kastamonu Belediyesi Başantrenörü Şenay Özel de, "Telafisi olmayan bir maç aslında. Tek maç, bir kupa var ve biz de onu almak istiyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladığımız bu yıl, Kupa'yı almak bizim için farklı anlamlar ifade edecek. İnşallah Kupa'yı Kastamonu'ya götüreceğiz. Yalıkavak'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yalıkavak Başantrenörü Kıvanç Özcan ise, "Tabii ki Süper Kupa her takım için önemli. Kastamonu Belediyesi'ne de başarılar diliyorum. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bir hayalimiz vardı onu gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir hayalimiz var. Yeni bir istek ve arzumuz var, bu da Süper Kupa. Burada üç gün kalarak iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Tabii bu maçlarda tekniğin taktiğin çok değil, ama isteğin ön planda olduğunu düşünüyorum. Bizim sporcularımızda bu isteği görüyorum. İnşallah yarın bu maçı alırız ve sezonun da gerisini güzel tamamlamak adına iyi olacağını düşünüyorum. Maçta güzel bir ambiyansın olacağını görüyorum. Salon güzel, Federasyonumuzun hazırlıkları tamamladığını görüyorum. Bu tür şeyler sporcu motivasyonu için önemli. Her şey hazır ve tek şey ortaya koyacağımız yarın mücadele olacak. Umarım kazanan biz oluruz ve güzel bir hentbol oynansın diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL