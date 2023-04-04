Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Kasımpaşa'da yolların ayrıldığı Selçuk İnan'ın yerine teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi. Daha önce iki kez İstanbul ekibini çalıştıran deneyimli hoca, Kasımpaşa'da 3. dönemini yaşayacak.