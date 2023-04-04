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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Spor Haberleri

Kasımpaşa'da yolların ayrıldığı Selçuk İnan'ın yerine teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi. Daha önce iki kez İstanbul ekibini çalıştıran deneyimli hoca, Kasımpaşa'da 3. dönemini yaşayacak.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul ekibinde Kemal Özdeş dönemi resmen başladı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

KASIMPAŞA'NIN BAŞINDA 101 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihlerinde Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 3. kez İstanbul ekibinin başına geçti. Deneyimli hoca, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kemal Özdeş Kasımpaşa Spor Haberler

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