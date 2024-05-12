Kasımpaşa, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Larsson'un savunma arasına gönderdiği topu ceza alanı sol çaprazında önüne alan Assombalonga'nın plase vuruşu üstten auta gitti.

16. dakikada Ben Ouanes'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada arka tarafta meşin yuvarlağın sahibi olan Fall, bekletmeden pasını kale önüne müsait pozisyondaki Ngoy'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in ceza alanına ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen da Costa kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Gökhan Gül, Jackson Porozo, Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Loret Sadiku, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Julien Ngoy, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Yanar, Kenneth Omeruo, Taylan Aydın, Sadık Çiftpınar, Bünyamin Çetinkaya, Trazie Thomas Zai, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Ömer Toprak (Amer Gerxhaliu dk. 13), Veysel Sarı, Güray Vural, Ramzi Safouri, Jakub Kaluzinski, Dario Saric, Sam Larsson, Britt Assombalonga

Yedekler: Doğukan Özkan, Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Harun Toprak, Ufuk Akyol, Burak İngenç, Emre Uzun, Dani Milosevic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Ngoy (dk. 16), Nuno da Costa (dk. 36) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Yasin Özcan (Kasımpaşa) - İSTANBUL