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Kartın rengi çok tartışılacak! VAR, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu

Spor Haberleri

Kartın rengi çok tartışılacak! VAR, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu

Ümraniyesporlu Geraldo'nun Beşiktaşlı Dele Alli'ye yaptığı müdahalede sarı kart görmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. İngiliz futbolcuya yapılan hareketin kırmızı kart olması gerektiğini savunan Beşiktaşlılar hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert sözlerle yüklenirken, VAR'dan bir uyarı gelmemesine de anlam veremedi.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarları sinirlendiren tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GERALDO'YA SARI KART ÇIKTI

Mücadelenin 14. dakikasında Ümraniyesporlu Geraldo, topu kendisinden kapan Dele Alli'ye sert bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi.

Kartın rengi çok tartışılacak! VAR, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu

TARAFTAR KIRMIZI İSTEDİ

Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Numanoğlu'na tepki gösterdi. Beşiktaşlılar ayrıca pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmamasına da anlam veremedi.

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