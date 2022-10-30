Kartın rengi çok tartışılacak! VAR, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu

Ümraniyesporlu Geraldo'nun Beşiktaşlı Dele Alli'ye yaptığı müdahalede sarı kart görmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. İngiliz futbolcuya yapılan hareketin kırmızı kart olması gerektiğini savunan Beşiktaşlılar hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert sözlerle yüklenirken, VAR'dan bir uyarı gelmemesine de anlam veremedi.