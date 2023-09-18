Karşıyaka, Yeni Sezona Güçlü Başladı

TFF 3. Lig'de yeni sezona yeni yönetim ve yepyeni bir kadroyla başlayan Karşıyaka, ilk 2 haftada gösterdiği performansla umut verdi. İlk iç saha maçında Amasyaspor FK'yı 5-1 yenerek gövde gösterisi yapan Karşıyaka, yıllar sonra ilkleri başardı. Yeni transferler Enes Nalbantoğlu ve Emre Gemici'nin şov yaptığı maçta, takım 5 gol birden attı. Taraftarlar ve ilçe büyük bir sevinç yaşadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona yeni yönetim ve yepyeni bir kadroyla başlayan Karşıyaka, ilk 2 haftadan gücünü gösterdi, taraftarına yıllar sonra şampiyonluk için büyük umut verdi. Ağustos ayında Karşıyaka'nın önemli iş insanlarından oluşan güçlü bir yönetim oluşturan Kaf-Kaf'ın kurduğu çok iddialı kadro kafalardaki soru işaretlerini sildi. Ligin ilk haftasında Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirveye çıkan yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk iç saha maçında 8 bine yakın taraftarının desteğiyle şov yaptı. Alsancak Stadı'nda Amasyaspor FK'yı 5-1 gibi farklı skorla yenerek gövde gösteri yapan İzmir ekibi yıllar sonra ilkleri başardı.

Senelerdir ilk iç saha maçlarını kazanamayan, İzmir'deki ilk maçında son olarak 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 10 Eylül 2017'de Silivrispor'u 2-1 yenen Kaf-Kaf, 6 yıl sonra ilk kez ev sahibi olduğu sezonun ilk maçında galip geldi. İlk 2 haftada 6 puan toplayan Karşıyaka, 2016-2017 sezonundan 7 yıl sonra da ilk kez lige 2'de 2'yle başladı. 2021-2022 sezonunda 2 kez 7 gollü galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre sonra 5 gol birden attı. Karşıyaka taraftarları yıllar sonra sezon başını mutlu geçerken, tribünlerde ve ilçede müthiş bir sevinç tablosu oluştu. Sezon başında geleceği tartışılan teknik direktör Ersin Aka da camiaya güven verdi.

EMRE VE ENES ŞOV YAPTI

Bu sezon yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'da yeni transferlerden Enes Nalbantoğlu ve geçen yılki takımın golcüsü Emre Gemici, Amasyaspor maçına damga vurdu. Emre, iki devrede ön direkte birbirinin aynısı akıl dolu iki kafa golü atarken, ilk golün asistini yapan Enes, 2 kez de kendisi ağları sarstı. Beşiktaş'tan kiralanan sağ bek Bilal de siftah yaptı. Karşıyaka, bu hafta tüm liglerde 5 golle kazanan tek takım olurken, sahada forma giyen 11'in yanında yedek kulübesinde de Cenk Ahmet, Adem Büyük, Fatih Taşdelen gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduran Kaf-Kaf rakiplerine korku verdi.

PRİMLER KARABAĞLI'DAN

Karşıyaka'da ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanının galibiyet primlerini Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü karşılayıp, Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takıma özel prim dağıtırken, Amasya galibiyetinin primlerini ise 2'nci Başkan Mustafa Taşova üstlendi. Karşıyakalı taraftarlar 5 gollü galibiyetin ardından ilçeye araç konvoylarıyla döndü. Taraftarın dönüş yolu üzerindeki Başkan Azat Yeşil'in inşaat şirketinin binaları Kaf-Kaf'ın galibiyeti üzerine yeşil-kırmızılı renklerle geceyi aydınlattı.

MUSTAFA BAYKARA'YA BÜYÜK VEFA

Karşıyaka, Amasya FK maçı öncesi geçen ay vefat eden sevilen taraftarlardan Mustafa Baykara'yı unutmadı. Futbolcular ısınmaya, "Etendim Mustafa" olarak bilinen, Karşıyaka Çarşısı'nda da heykeli bulunan Mustafa Baykara'nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle çıktı. Maç öncesi stat skorbordunda Baykara'nın görüntüleri gösterilirken, taraftarlar da görüntülerle birlikte tezahürat yaptı. Karşıyaka'nın gollerinden sonra statta Baykara'nın sesinden yıllardır tribünlere yaptırdığı meşhur, "Bir baba hindi" tezahüratı yankılandı.