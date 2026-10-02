Karşıyaka yarın Kepez Spor'a konuk olup ilk galibiyetini arıyor

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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 5. hafta mücadelesinde yarın Kepez Spor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde yarın Kepez Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı ise Ankara bölgesi hakemlerinden Adem Güneş yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu süreçte Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yollarını ayıran İzmir ekibi, takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Yeşil-kırmızılılar, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

Ev sahibi Kepez Spor da Karşıyaka gibi ligde henüz galibiyetle tanışamadı. İlk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Antalya ekibi, topladığı 2 puanla yeşil-kırmızılıların bir basamak gerisinde, 16. sırada bulunuyor. Kepez Spor da Karşıyaka karşısında kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı