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Karşıyaka'ya Manisa FK'dan 2 Milyon TL'lik İcra

Karşıyaka'ya Manisa FK'dan 2 Milyon TL'lik İcra
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren Karşıyaka'ya 1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü icra takibi gönderdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren Karşıyaka'ya 1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü icra takibi gönderdi. Manisa FK, geçen yaz döneminde Karşıyaka'nın transfer ettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle yeşil-kırmızılılara icra işlemi başlattı. Ensar'ın bonservisi için o dönem Manisa FK'ya 21 Ağustos 2025'te düzenlenen, 30 Haziran 2026 tarihli senedin ödemesinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Karşıyaka 4'üncü İcra Dairesi tarafından gönderilen, yasal faizleriyle 2 milyon 59 bin 625 TL'lik ödeme emrinde Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin yanı sıra o dönem kulüpte imza yetkili olan eski başkan Aygün Cicibaş ve 2'nci başkan Tolga Üner sorumlu tutuldu. İcra ve ödeme emri Cicibaş ve Üner'e de gönderildi. İcra dairesi, ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde daireye ait banka hesabına yapılmasını talep ederken, itiraz yolunu da açık tuttu. Karşıyaka, takımın bankolarından olan Ersan'la geçen sezon 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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