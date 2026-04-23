Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Play-Off'ta rakip

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'un gediklisi olan Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın ilk maçta karşılaşacak. Ayvalık'ta yapılan mücadele saat 17.00'de başlayacak ve konuk ekibe yalnızca 50 kişilik kontenjan ayrılacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'un gediklisi olan iki Ege ekibi Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor yarın eşleşmenin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Toplam 1070 kapasiteli statta konuk Karşıyaka taraftarlarına yalnızca 50 kişilik kontenjan ayrılacak. İki ekip 28 Nisan Salı akşamı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rövanşa çıkacak.

İlk maçın ev sahibi Ayvalıkgücü yıllardır dümende yer alıp takımı Bölgesel Amatör Lig'den de çıkaran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde topladığı 59 puanla art arda 4'üncü kez Play-Off'a kaldı. Ayvalık geçen sezon şampiyonluğu son hafta evinde kaçırdıktan sonra Play-Off'ta da finali kaybetti. Farklı teknik direktörlerle üst üste 3'üncü, 3'üncü Lig'de 8 sezonda 5'inci kez Play-Off oynamaya hazırlanan Karşıyaka bu yıl Burhanettin Basatemür yönetiminde çok iyi performans sergiledi.

LİGDE KAF-KAF KAZANDI

Grubu 67 puanla tamamlarken son haftalarda rakip kaleleri gol yağmuruna tutan Kaf-Kaf, camianın 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verip 8 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için umutlarını artırdı. İki takım arasında normal sezonun ilk yarısında Ayvalık'ta oynanan ilk maç golsüz biterken, Karşıyaka İzmir'deki rövanşı 2-0 kazandı. Oynanacak iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turdan da çıkacak ekip finalde 3'üncü Grup'tan gelecek takımla 2'nci Lig için tarafsız sahadaki finalde rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
