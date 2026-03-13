Karşıyaka ile Ayvalıkgücü İzmir'de rakip

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattının iddialı ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor yarın puan sıralamasındaki yarışta İzmir'de karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Son yıllarda Play-Off'a abone olmalarına rağmen 2'nci Lig'e çıkamayan Ege'nin iki ekibinden Karşıyaka üst üste 4 galibiyet alarak finaller öncesinde form tuttu.

Özellikle hak mahrumiyeti cezası alan as futbolcularının takıma dönmesiyle tekrar çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip grupta 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son 3 yıldır Play-Off'tan eli boş dönen Ayvalıkgücü ise 13 maçta 12 galibiyetle puanını 52 yaparak Kaf-Kaf'ın 1 puan gerisinde dördüncülüğe yerleşti. Normal sezonun bitimine 6 maçın kaldığı ligde kazanan takım grup üçüncülüğü ve Play-Off'ta saha avantajını eline geçirmek için avantaj elde edecek.

KONGRE 7 NİSAN'DA

Karşıyaka'da sezonun bitmesini beklemeden sürpriz şekilde olağanüstü kongre kararı alan yönetim kurulu seçimin tarihini de ilan etti. Yeşil-kırmızılılarda kongrenin ilk tarihi 27 Mart olarak açıklanırken, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için seçim 7 Nisan Salı günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Karşıyaka yönetimi, tüzük gereği her yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan mali genel kurul için kongre divanına önerge verilerek olağan mali genel kurulun da olağanüstü seçimli genel kurul ile birlikte yapılmasının genel kurul oylamasına sunulacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı