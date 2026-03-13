Haberler

Karşıyaka ile Ayvalıkgücü İzmir'de rakip

Karşıyaka ile Ayvalıkgücü İzmir'de rakip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ile önemli bir maça çıkıyor. İki ekip de Play-Off yarışındaki iddialarını sürdürmek için kritik bir avantaj elde etmek istiyor. Maçın ardından Karşıyaka'da olağanüstü kongre süreci başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattının iddialı ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor yarın puan sıralamasındaki yarışta İzmir'de karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Son yıllarda Play-Off'a abone olmalarına rağmen 2'nci Lig'e çıkamayan Ege'nin iki ekibinden Karşıyaka üst üste 4 galibiyet alarak finaller öncesinde form tuttu.

Özellikle hak mahrumiyeti cezası alan as futbolcularının takıma dönmesiyle tekrar çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip grupta 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son 3 yıldır Play-Off'tan eli boş dönen Ayvalıkgücü ise 13 maçta 12 galibiyetle puanını 52 yaparak Kaf-Kaf'ın 1 puan gerisinde dördüncülüğe yerleşti. Normal sezonun bitimine 6 maçın kaldığı ligde kazanan takım grup üçüncülüğü ve Play-Off'ta saha avantajını eline geçirmek için avantaj elde edecek.

KONGRE 7 NİSAN'DA

Karşıyaka'da sezonun bitmesini beklemeden sürpriz şekilde olağanüstü kongre kararı alan yönetim kurulu seçimin tarihini de ilan etti. Yeşil-kırmızılılarda kongrenin ilk tarihi 27 Mart olarak açıklanırken, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için seçim 7 Nisan Salı günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Karşıyaka yönetimi, tüzük gereği her yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan mali genel kurul için kongre divanına önerge verilerek olağan mali genel kurulun da olağanüstü seçimli genel kurul ile birlikte yapılmasının genel kurul oylamasına sunulacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

Gözünü İran'a çeviren Trump'a Irak'ta şok! ABD'ye 4 tabut daha gitti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...