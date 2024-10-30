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Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda Viranşehir Belediyespor'u Penaltılarda Geçti

Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda Viranşehir Belediyespor'u Penaltılarda Geçti
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda Viranşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı penaltı atışları sonucunda 5-4 kazanarak bir üst tura yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Evinde Viranşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelen yeşil-kırmızılılar seri penaltılar sonucunda rakibini 5-4 yenerek turu aldı. Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Uzatma dakikalarının 109'uncu dakikasında konuk Viranşehir Belediyespor Seyit Ahmet'in golüyle öne geçti: 0-1. Çabuk toparlanan Karşıyaka, 111'inci dakikada Çağatay'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın uzatma dakikalarında da kazanan çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Karşıyaka, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlarken, maçı toplamda 5-4 kazandı. Kaf-Kaf'ta Bedirhan, Mert, Ali Sinan ve Cağatay penaltıları gole çevirirken, Yasin Ozan penaltı kaçırdı. Konuk takımda ise Hamza, Erhan ve Tamer penaltıları gole çevirdi. Ömer ve Mustafa ise Viranşehir Belediyespor adına penaltı kaçıran oyuncular oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Karşıyaka Futbol Emlak Spor

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