Karşıyaka potada yılın ilk maçında

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Karşıyaka 2026 yılının ilk maçında yarın Tofaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yeni yılın ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Karşıyaka 13 maçta 2 galibiyet alırken, Tofaş ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Son 2 maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71, deplasmanda Esenler Erokspor'a 97-94 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

