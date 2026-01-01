Haberler

Karşıyaka potada yılın ilk maçında

Karşıyaka potada yılın ilk maçında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında bulunan Karşıyaka, 2026'nın ilk maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Kötü gidişe son vermek isteyen Karşıyaka, 19.00'da başlayacak maçta galibiyet peşinde.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Karşıyaka 2026 yılının ilk maçında yarın Tofaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yeni yılın ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Karşıyaka 13 maçta 2 galibiyet alırken, Tofaş ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Son 2 maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71, deplasmanda Esenler Erokspor'a 97-94 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor