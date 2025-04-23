Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım: 'Bursaspor'u yenerek şampiyonluk hasretine son vereceğiz'

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun final gibi son maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u konuk edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Camiamız bize inansın ve güvensin. Önce Bursaspor'u yeneceğiz, ardından Play-Off'ta 22 senelik şampiyonluk hasretine son vereceğiz" dedi. Devre arasında göreve geldiği yeşil-kırmızılılarda son Silifke Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor yenilgileri hariç takımına müthiş bir seri yakalatan Ahmet Yıldırım, kalan tüm maçları unutup Bursaspor'a konsantre olduklarını belirtti. Yıldırım, Karşıyaka'nın halen Play-Off'un en güçlü ve en iddialı takımı olduğunu vurguladı.

"Son 2 haftada maçlara iyi başlamayıp erken goller yedik" diyen Yıldırım, "İkinci yarılarda çok iyi reaksiyon gösterip eşitliği yakaladık. Galibiyeti düşünürken kalemizde mağlubiyet gollerini gördük. Bu skorlar bizde ve oyuncularımızda hayal kırıklığı yarattı ama pazartesi gününden itibaren bu maçları unutup tamamen Bursaspor'a konsantre olmaya başladık. Grupta ikinci olarak direkt grup finali oynamak istiyoruz. Camiamız bize inansın ve güvensin. Bu takım camianın yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirecek. Biz Bursaspor'u yenerek ikinci olacağız ancak galibiyete rağmen ikinciliği averajla kaçırsak bile bu takım üçüncü de olsa iki tur fazla oynar yine Play-Off'tan çıkar. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

'SAHADA GÖRECEĞİZ'

Bursaspor'un haftalardır kendilerine göndermelerde bulunduğunu söyleyen Ahmet Yıldırım, "Rakip bize çok atıp tutuyor. Sahada göreceğiz kim atıyor" diye konuştu. Tam kenetlenmişken beklenmedik mağlubiyetlerin hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Yıldırım, "Bursaspor'u yenerek camiayı şampiyonluğa tekrar inandıracağız. Çok tecrübeli bir kadroya sahibiz. Karşıyaka Play-Off'un en güçlü, en iddialı takımıdır. Bu kadro sezon sonunda her türlü şampiyon olacak. Artık maddi herşey geçti. Maddiyat tabii itici güç ama biz parayı pulu düşünmüyoruz. Kulübümüz 2003 yılından beri kupaya hasret. Karşıyaka'nın 22 senedir başaramadığını başararak Play-Off'ta şampiyon olacağız. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Bursa'yı yenmek zorundayız ve taraftarımızın desteğiyle yeneceğiz" şeklinde konuştu.

'BAŞKAN ERGÜLLÜ'YE HEDİYE'

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Play-Off'ta şampiyon olarak kupayı kendilerini son dönemde hiç yalnız bırakmayan Başkan İlker Ergüllü'ye armağan edeceklerini söyledi. Yıldırım, "Daha önce futbol şubede yaşanan belirsizlikte şikayetim olmuştu. Ancak Başkan İlker Ergüllü bizi 1 aydır hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Antrenmanlarda, tesislerde, maçlarda yanımızda. Tüm mesaisini kulübe harcıyor. Maddi ve manevi sorunları bire bir ilgilenerek çözüyor. Bu şampiyonluk sezon başından beri yalnız kalan Başkanımız İlker Ergüllü'ye hediye olacak" dedi.

'TECRÜBELİ TAKIMIZ'

Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılında Avrupa'da UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak tarihe geçen, Galatasaray ve Beşiktaş'la Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Ahmet Yıldırım hem kendisinin hem de oyuncularının finallere alışkın olduğunu dile getirdi. Kadrodaki tüm as oyuncuların şampiyonluk, Play-Off ve final maçlarına alışkın olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Son dönemde sakatlıklar nedeniyle maçlara tam kadro çıkamamanın sıkıntısını yaşadık. Bedirhan ve Mert Torlak halen sakatlıktan dönemedi. Ancak bu bahane değil. Kim oynarsa en hazır durumda sahaya çıkıp önce Bursaspor'u yeneceğiz ardından Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

500 BURSASPOR TARAFTARINA ONAY

İzmir Valiliği, Karşıyaka yönetiminin vetosuna rağmen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak Karşıyaka-Bursaspor maçını 500 deplasman taraftarının izlemesine onay verdi. İki takım arasında ilk yarıda 43 bin 361 kapasiteli Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan ilk maçta Karşıyaka'ya yüzde 5 deplasman kontenjanı yerine yalnız 500 kişilik yer ayrılmış, bu kararı protesto eden yeşil-kırmızılılar maça gitmemişti. Bursa'nın stadının 4'te 1 kapasiteye sahip olan 12 bin 285 koltuklu Alsancak Stadı'nda 500 deplasman taraftarına onay çıkması ise Karşıyaka'nın tepkisini çekti. Bu sezon daha önce kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan, tam da Play-Off öncesi ceza alma tehlikesi bulunan Karşıyaka, maçın deplasman taraftarına da açık olmasıyla yaşanabilecek saha olayları nedeniyle ceza alma endişesi de yaşıyor.