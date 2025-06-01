Karşıyaka Spor Kulübü Yeniden Başkan Arıyor

Karşıyaka Spor Kulübü Yeniden Başkan Arıyor
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İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, son 1 yıl içinde 4. kez başkan arayışında. 29 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda aday çıkmaması ve taraftarların bekleyişi sürerken, kulüp bünyesindeki basketbol takımının sponsor bulma çabaları devam ediyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SON 1 yıl içinde 4 kez kongre yapan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka yine başkan arıyor. Tarihi borç yüküyle boğuşan kulüpte 29 Mayıs Perşembe günü düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken, 3 hafta sonra yeniden toplanacak kongre öncesi gergin bekleyiş sürüyor. Yeşil-kırmızılılarda toplam 1.5 yıl başkanlığı üstlenen, 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede son gün kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir listeyle yönetime gelip sezon sonuna kadar görevi yürüten İlker Ergüllü, kararını henüz vermedi. Kongrede aday olmayıp, tartışmaların ardından ibra edilen Ergüllü, basketbol takımı için sponsor görüşmeleri yaptığını söyleyerek başkanlığa açık kapı bıraktı.

Taraftarlar sosyal medyada İlker Ergüllü ile daha önce 5.5 yıl kulübü yönetip bir dönem birlikte yönetimde görev alan Turgay Büyükkarcı'nın birleşmesini talep ediyor. İkilinin yönetimle ilgili görüşmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelmeleri bekleniyor. Karşıyaka Danışma Kurulu da kulübü kuruluş ayarlarına geri döndürme hedefiyle görüşmeler yapıyor. 24 Aralık'taki kongre öncesi Cenk Karace, Mustafa Karabağlı gibi camianın önemli isimlerinin desteğiyle aday olmaya hazırlanıp son gün liste sıkıntısı yüzünden adaylıktan vazgeçen Mehmet Karal'ın adı yine potansiyel başkan adayları arasında geçiyor. Karal kongre öncesi suskunluğunu bozmadı.

BASKETBOLA SPORSOR ŞART, FUTBOL BELİRSİZ

Süper Lig'deki basketbol takımına sponsor bulması şart olan Karşıyaka'da potansiyel adaylar kongre öncesi potanın sponsor sorununu çözmeye çalışacak. Karşıyaka camiası, TFF tarafından yeni yaş kontenjanı kuralı getirilip genç futbolcuların önü açılan, deplasman masraflarını azaltmak için bölgesel olarak oynatılması beklenen 3'üncü Lig'de yer alan futbol takımı için de camia olarak yol haritası çizecek. 3'üncü Lig'de 7 yıldır hayal kırıklığı yaşayan, bu sezon kurduğu iddialı takıma rağmen yine Play-Off'tan elenen futbol takımının yeni sezon hedefi belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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