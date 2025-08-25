Karşıyaka Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu Yarın Toplanıyor

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün tekrarlanmak zorunda kalan olağan mali ile olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yeniden toplanacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki son kongrede yönetimin kayyuma kalmaması için göreve gelip başkanlığı yürüten Aygün Cicibaş, seçime tek aday olarak girecek. Cicibaş listesini divan kuruluna teslim ederken, kongrenin ardından imza yetkisi konusunda yine sıkıntı yaşanmaması için isimlerin tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Başkan Cicibaş, 26 Haziran'daki son yönetim listesinden kendi isteğiyle ayrılan Ziyanur Hasbay ve adli sicil kaydı nedeniyle İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden onay alamayan üye dışında değişiklik yapmadı.

Son yıllarda yönetim krizleri yaşayıp sürekli kongreye gitmek zorunda kalan, 13 ay içinde 5 kez kongre yapan İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka, 29 Mayıs'taki genel kurulda başkan adayı bulamamış, 26 Haziran'daki seçimde Aygün Cicibaş yönetimi göreve gelmesine rağmen İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yönetimdeki bir üyenin Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile kulüp tüzüğüne aykırı olarak kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hüküm giymiş olması nedeniyle yönetime imza yetkisi vermemişti. Yasal imza yetkisi alamadığı için yaptığı sözleşmeler resmi olarak geçersiz olan yönetim, 26 Ağustos'a yeniden kongre kararı almıştı. Karşıyaka kongrenin ardından acilen imza yetkisini alarak futbol takımının transfer yasağını açmayı hedefliyor.

İBRA BİLMECESİ

Mali ve seçimli kongresini silbaştan yapacak Karşıyaka'da 1.5 yıl başkanlık yaptıktan sonra 29 Mayıs'taki kongrede başkanlıktan ayrılıp ardından istifa eden İlker Ergüllü'nün son yönetimi de yarın tekrar ibraya sunulacak. O kongrede yoğun tartışmaların ardından ibra edilen Ergüllü'nün 24 Aralık 2024-29 Mayıs 2025 arasında görev yapan yönetimi tekrar oylanacak. Bazı üyelerin Ergüllü'nün ibra edilmemesi için çalışma yaptığı kulislerde konuşulurken, eski yönetim ibra edilmezse o yönetimde de yer alan Başkan Aygün Cicibaş tekrar aday olamama tehlikesi yaşayacak. Bazı üyelerin o dönemki yönetim için başkanı ayrı, yönetimi ayrı ibraya sunmayı kongre divanına sunmayı planladığı ancak olağanüstü kongrelerde açıklanan gündeme ek yapılamayacağı belirtildi. İlker Ergüllü'nün kulüpten 62 milyon TL alacağı için aralık ayında koyduğu haciz faizleriyle birlikte 100 milyon TL sınırına yaklaşmıştı. Bu miktarı kulübe reklam olarak verip alacağını hibe etmek için Aygün Cicibaş'la görüşen İlker Ergüllü, divan kuruluna da alacağını talep etmediğine dair imza vermişti.