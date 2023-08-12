Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi

Karşıyaka'da Azat Yeşil dönemi

Ergin KARATAŞİZMİR,(DHA) - Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Azat Yeşil yeni başkan seçildi. Azat Yeşil tek liste olarak yönetime gelirken, Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki eski yönetim ise mali ve idari olarak ibra edilmedi.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki genel kurul tartışmalı geçti. 18 Temmuz'daki mali genel kuruldan önce olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayan Turgay Büyükkarcı, 5,5 yıllık görev süremizin sonuna geldik. Eğer zerre kadar hakkım varsa bundan sonra birlik içinde hareket edelim. İbra konusu pazarlıkmış gibi gösterildi. Haftalık enflasyonun bile yüzde 3 olduğu dönemde biz yıllık yüzde 3'ü aşıyorsak bizi ibra etmeyin. Bu pazarlık konusu değil dedi. Kongrede kulübün toplam borcunun Büyükkarcı yönetimi tarafından net olarak açıklanmaması tartışma yarattı.

Geçen sezon kulüpte görev yapan futbol, Basketbol, voleybol takımları ile çalışanlara yönetim tarafından alacaklarına karşılık dağıtılıp, alacaklılar tarafından tahsil edilemeyince kriz yaratan kripto paralar, basketbol takımının transfer yasağı kapsamındaki borçları gibi konularda yoğun tartışma çıktı. Eski başkanlardan Cenk Karace, Neden bizim kulübümüzde hiçbir şey açık değil Daha 20 gün önceki kongrede basketbol borcu yok denildi ama şimdi 1.7 milyon Dolar borç açıklanıyor. Neden borç açıklanmıyor Yönetim olarak tek kuruş alacağımız yok denildi ama 14 milyon TL yönetici alacağından bahsediliyor. Bu basketbol borcu tamamen son 2-3 yılda oynayan isimler. Bu net açıklanmazsa hep beraber savcılık oluruz. Bunun peşini bırakmayız açıklamasını yaptı.

BÜYÜKKARCI YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Karşıyaka'nın olağanüstü kongresinde kulübün kripto parayla dağıtılan kısım hariç toplam borcu tartışmaların ardından 207 milyon TL olarak belirtilirken, 111 yıllık kulübün tarihinde ilk kez eski yönetim ibra edilmedi. 18 Temmuz'daki son mali kongrede 148 milyon 882 bin TL olarak açıklanan toplam borç, 3 haftalık süreçte daha önce tabloya dahil edilmeyen rakamlarla artarken yönetim ibra alamadı. İbra oylamasında 67'ye karşı 123 oyla yönetim mali ve idari olarak ibra olmadı. Denetim kurulu raporu da ibra edilmedi.

AZAT YEŞİL BAYRAKLAR SANDIKTAN ÇIKACAK

İzmir ekibinde daha önce çeşitli dönemlerde yönetimde yer alıp dün yönetim listesini divan kuruluna teslim eden Başkan Azat Yeşil, yapılan oylamada başkanlığa seçildi. Yeşil, ilk konuşmasında, Bayrakları sandıklardan çıkaracağız dedi. Karşıyaka'nın yönetim kurulunda daha önce defalarca bulunup çeşitli kademelerde hizmet ettim diyen Azat Yeşil, Başkan adayı oldum. Kulübün her kademesinde yetki ve görev alıp çalıştım. Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın hep hayal ettiği bir olguyu gerçekleştiriyoruz. Karşıyaka'nın yanında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük kuruluşlar var, Selçuk Yaşar bunu kulüple birleştirmek, destek almak istiyordu. Onursal Başkan Yaşar'ın en son başkanlık teklif ettiği kişi olarak, Kurucu Başkanımız Zühtü Işıl'ın bize bıraktığı bu meşaleyi daha ileriye taşımak için bundan sonraki süreçte sandıktan bayrakları çıkarıp, artık şampiyonluğu ve yeni güzel günleri yaşayacağız. Sadece sandıklardan bayrakları çıkarmayacağız, kılıçları da sandıklara göreceğiz. Bir bütün olarak şampiyonluk için hareket edeceğiz. Bu bir görevdir ve bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yönetime giren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her branşta hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüzün lokomotofinin futbol olduğunun farkındayız ve hiçbir zaman futbolu üvey evlat görmeden, Play-Off'a, şansa bırakmadan şampiyon olacağız açıklamasını yaptı.

ŞUBELER ERGÜLLÜ'YE BAĞLANACAK

Karşıyaka'da başkanlığa aday olarak ismi geçen İlker Ergüllü, başkanlığı için son mali kongrede yapılıp, kulübe üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliği onaylanmadığı için bu dönem göreve seçilemedi. İlker Ergüllü yeni yönetimde sportif işlerden sorumlu asbaşkan olarak büyük yetkiyle görev alacak. Karşıyaka'nın yeni yönetimi Azat Yeşil ve İlker Ergüllü'nün yanı sıra Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Ayhan Gültekin, Serdar Işıldar, Veysi Kubba, Koral Kalpaklıoğlu, Tevfik Bilsev, Yücel Yetik, Hasan Yıldırım, Rıdvan Gürgönül isimlerinden oluştu. Yedek yönetim listesinde ise Berrin Baysak, Bülent Kural, Celalettin Doğanalp, Hakan Çeliker, Hakan İnan, İlker Akpınar, Özgür Okan, Sertaç İnamlık, Osman Dal ve Onur Keleş isimleri yer aldı. Kongre sonrası yeni yönetimi kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, En önemli dileğim yeni süreçte kulübümüzün çok büyük başarılara imza atması dedi.