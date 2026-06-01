Karşıyaka'da kritik mali kongre günü

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu yarın Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Kongrede borç tablosu açıklanacak, sponsorluk görüşmeleri ve yeni sezon bütçesi oylanacak. Kulübün toplam borcunun 150 milyon TL'yi aştığı belirtiliyor.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu yarın saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Kongrede kulübün gelir-gider ve borç tablosu açıklanıp yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulacak. Yeni sezonun taslak bütçesi de oylamaya çıkacak. Nisan ayında aday çıkmadığı için ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu ise 11 Haziran'da yapacak Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş'ın genel kurul üyelerine mali kongrede önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

SPONSORLUK GÖRÜŞMESİ AÇIKLANACAK

Son 2 yıldır sponsoru olmayan Süper Lig'deki basketbol takımınına büyük mali destek veren Mesut Sancak'la bayram öncesi sponsorlukla ilgili görüşen Başkan Aygün Cicibaş, üyelere camianın merakla beklediği konudaki son gelişmeleri de aktaracak. Seçim öncesi henüz adayın çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kapsamında ceza alan Aygün Cicibaş'ın cezası mahkemede kalksa bile 11 Haziran'daki seçimde kesinlikle yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

AĞIR TABLO VAR

Yıllardır büyük borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi acil ödemeleri kulübün önündeki tabloyu karartıyor. Eski futbolculara olan borçlar nedeniyle 3'üncü ligdeki futbol takımına TFF'den gelen transfer yasağını açabilmek için 20 milyon TL ödemesi gereken Kaf-Kaf'ın geçen sezonun kadrosuna da 17 milyon TL civarında borcu olduğu öğrenildi. Basketbol takımı da eski yabancı oyuncuların alacakları yüzünden FIBA'dan gelen kesinleşmiş cezayı ödemeden transfer yapamayacak. FIBA'yla görüşülüp ödenmesi veya taksite bağlanması gereken bu rakamın 105 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor. Basketbol Federasyonu'na 10 milyon TL borcu bulunan Karşıyaka'nın Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımına da 12 milyon TL borcu var. Kamu (vergi, SGK), personel, yönetici ve cari borçlar da kongrede açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
