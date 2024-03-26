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Karşıyaka Spor Kulübü'nde İnanç Koç Basketbol Altyapı Koordinatörlüğüne getirildi

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Karşıyaka Spor Kulübü'nde Basketbol Altyapı Koordinatörlüğü görevine yeşil-kırmızılı takımın eski oyuncusu İnanç Koç getirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda altyapıya yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi, basketbolu bıraktıktan sonra bir dönem yardımcı antrenörlük yapan ve oyuncu olarak yeşil-kırmızılı formayı uzun yıllar terleten İnanç Koç'un Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Koç, "Bu bir bayrak yarışı, ne zaman bize ihtiyaç olursa biz buradayız görevden hiçbir zaman kaçmayız. En iyi zamanda da en kötü zamanda daburada olduk. Öncelikle bu işin organizasyonunda planlanmasında öncülük eden Basketbol Şubesi Altyapı Başkanı Hatice Özalp'e, sonrasında yenilikler yapmaya çalışan Başkanımız İlker Ergüllü'ye ve Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Şensan'a bu yolda bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Gelecek bizim, burada herkesin bir arada olup iyi bir enerji sağlayıp bu altyapıdaki uzun süreçte güzel işler yapacağımıza hep beraber hem fikir olduk" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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