Karşıyaka, Play-Off'ta Avantajlı Durumda

Karşıyaka, Play-Off'ta Avantajlı Durumda
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, Muşspor ile oynadığı ilk Play-Off maçında 0-0 berabere kalarak rövanş maçı için avantaj sağladı. Evinin 19 Mayıs Pazartesi günü setine çıkacağı rövanş maçı öncesi, TFF'nin yeni kadro düzenlemesine karşı oyuncular ortak tepki gösterdi.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta direkt grup finaline çıkan Karşıyaka, eşleştiği rakibi Muşspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak İzmir'e avantajlı döndü. Bu sezon evinde hiç yenilmeyen, yine evindeki Karşıyaka beraberliği haricinde oynadığı son 13 maçın 12'sini kazanan rakibine ilk sınavda teslim olmayan Kaf-Kaf final kapısını araladı. Alsancak Stadı'nda 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak rövanşta ligin son haftasındaki Bursaspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak yeşil-kırmızılı ekip her skorlu galibiyette finale çıkan taraf olacak. Beraberlik halinde ise maç uzatmaya gidecek. Karşıyaka rakibini elerse 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor maçının galibiyle tarafsız sahada final oynayıp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkma hedefine ulaşmaya çalışacak. Bu eşleşmede Balıkesirspor ilk maçı deplasmanda kazanarak final için büyük avantajı eline geçirdi.

TFF'YE ORTAK TEPKİ

Muşspor-Karşıyaka maçında iki takım oyuncuları Futbol Federasyonu'nun (TFF) 3'üncü Lig ile ilgili aldığı karara omuz omuza tepki gösterdi. TFF yönetimi, yeni sezondan itibaren 3'üncü Lig'de takımların 25 kişilik kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu (25 yaş ve üzerinde) en fazla 5 oyuncu bulundurmasına karar verirken, iki takımın oyuncuları Play-Off maçı öncesinde santranın ardından yay üzerinde omuz omuza dizilip bir süre topa dokunmayarak kararı protesto etti.

TARAFTAR GECE YARISI KARŞILADI

22 yıldır şampiyonluğa hasret olan Karşıyaka'da Play-Off'taki rövanş maçında cezaları nedeniyle tribünden takımlarına destek veremeyecek taraftarlar Muş dönüşü futbolcularını gece yarısı karşıladı. Muş'tan gece saat 01.30 civarında dönen Karşıyaka kafilesini Adnan Menderes Havalimanı'nda tezahüratlar ve meşalelerle karşılayıp bağırlarına basan Karşıyakalılar, takım otobüsüne tesislere kadar konvoyla yine meşaleler yakarak eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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