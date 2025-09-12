Haberler

Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile Yolları Ayırdı, Yasin Uzunoğlu ile Anlaştı

Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile Yolları Ayırdı, Yasin Uzunoğlu ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan Ömer Faruk Sezgin ile yollarını ayırırken, genç futbolcu Yasin Uzunoğlu ile sözleşme imzaladı. Karşıyaka, Kütahyaspor ile önemli bir maça çıkacak.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan yeni golcülerinden Ömer Faruk Sezgin'le cezasında indirim olmayınca yollarını ayırmaya karar veren 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka ileri uca genç takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, son olarak geçen sezon Muğlaspor'la 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 23 yaşında, 1,86 boyundaki Yasin Uzunoğlu'yla sözleşme imzaladı. Fethiyespor'da profesyonel olan genç futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği, Bornova 1877 ve Muğlaspor formalarını giydi. Yasin geçen sezonun ilk yarısında Bornova 1877'de 10 maçta 5 gol atarken, Muğla'da 10 maçta oynadı.

TAVŞANLI'DA RAKİP KÜTAHYASPOR

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona sezona Afyonspor'u 2-1 yenerek başlayan Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Kütahyaspor'a konuk olacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'nın bakımda olduğu gerekçesiyle Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekip maçta geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Karşıyaka taraftarlarına 250 kişilik kontenjan ayıran Kütahyaspor'un maç biletlerini 1000 TL olarak açıklaması ise tepki çekmişti. Karşıyakalılar, Kütahya ekibinin sezonluk kombinelerini 1500 TL'den sattığını belirterek kendilerine uygulanan fahiş bilet fiyatına isyan etmişti. İki takım arasında geçen sezon Kütahya'da oynanan maç olaylı geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.