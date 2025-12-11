Karşıyaka Stadyumu için İyi Haberler Peş Peşe Geldi

TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın yıllar sonra yeniden heyecanlandığı stat hayaline kavuşması için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ekim ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'yle arazi Spor Bakanlığı'ndan projeyi yapmaya talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilerek yasal prosedürlerin tamamlanması beklenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak stadı 3 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını tekrar açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı bütçesinde stat projesine ilk etapta 212 milyon TL kaynak ayırırken, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde stadın adına da Karşıyaka taraftarlarının yıllardır istediği gibi Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Stadı ismi verildi.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Kabri Karşıyaka'da olan Zübeyde Hanım'ın adı yeşil-kırmızılıların stadında yaşayacak. Türkiye'de ilk kez bir kadının ismi bir stadyuma verilmiş olacak. O isim de Atatürk'ün Karşıyakalılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın olacak. Proje yenilenirse yeniden itiraz süreci başlamaması için ilk stat projesini çizen mevcut mimarıyla birlikte yürütülecek stadın planlarını 2014'te ilk çizimi yapan Bahadır Kul da yeniden eline aldı. Türkiye ve yurt dışında çok sayıda stat yapan, 2014'te çizdiği ilk projeyi 2017'de güncelleyen Bahadır Kul, sosyal medya hesabından Karşıyakalıları heyecanlandıran, "Karşıyaka Stadyumu projesi aradan geçen 8 yılın ardından yine masamızda. Edindiğimiz onca deneyim ve bilgi ile tasarımı güncelliyoruz. Sürdürülebilir, yaşayan bir stadyum tasarlamak önceliğimiz. Karşıyaka taraftarı bunu fazlasıyla hak ediyor" mesajını paylaştı. Bahadır Kul'un da Karşıyaka'ya daha fazla gelir getirecek ve sadece maç günleri değil tüm yıl boyunca canlı olacak bir tesis için çalışma içinde olduğu bildirildi.

30 YILLIK HAYALİ

Karşıyaka'nın neredeyse 30 yıldır hayali olan yeni stadın, ülkemizin 1 oy farkla kaybettiği 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığı dosyasına da giren Örnekköy ve ardından Çiğli'deki araziler değerlendirmeye alındıktan sonra kulübün eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine yapılması kararlaştırılmıştı. Stat için Ocak 2014 ve Haziran 2017'de iki kez ihale yapılmıştı. TOKİ tarafından yapılan ihaleler projeye açılan davalarla süreç içinde iptal edilmişti. Davalar aradan geçen senelerde sonuçlanıp araziyle ilgili yasal engeller ve belediye imar yönetmeliklerinden kaynaklı prosedürler aşılırken, yeni stat için 2015'te yıkılan eski stat ve tesislerin arazisi 10 yıldır beklemede kalmıştı. Bu süreçte Karşıyaka'nın stadıyla aynı tarihlerde ihale edilen Göztepe Gürsel Aksel Stadı yaklaşık 6 yıl önce, Alsancak Mustafa Denizli Stadı da 4 yıl önce tamamlanıp açıldı.

İZVAK'TAN DEĞERLENDİRME RAPORU

Karşıyaka'nın yeni stadının yapımını en başından bu yana takip eden İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, stadın yapım sürecine ilişkin kurumsal değerlendirme raporu yayınladı. Rapor, statta oynanacak ilk maça kadar sürecin aynı disiplinle sürdürülmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla hazırlandı. 113 yıllık tarihi kulübe yapılacak modern Karşıyaka Stadyumu'nun sadece Karşıyaka için değil, tüm İzmir için bir stadyumdan çok daha fazlası olduğu vurgulandı.

LİGDE YOĞUN PERİYOTTA

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Eskişehirspor mağlubiyetiyle zirvenin 4 puan gerisine düşen Karşıyaka devreyi 10 gün içinde oynayacağı 3 maçla tamamlayacak. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması nedeniyle daha önce 2 hafta ertelenen alt liglerde devrenin son haftaları sıkışık fikstürle oynanacak. Grupta 13 Aralık Cumartesi günü üst üste 7 mağlubiyet alıp kadrosu bahis soruşturması sonrası büyük oranda dağılan düşme hattındaki Bornova 1877'yi ağırlayacak Kaf-Kaf, 17 Aralık Çarşamba Play-Off potasındaki Söke 1970 SK'yla deplasmanda, 22 Aralık Pazartesi ise Tire 2021 FK'yla iç sahada oynayıp ilk devreyi bitirecek.