Karşıyaka'da yönetimden stat açıklaması

Güncelleme:
Karşıyaka Spor Kulübü, yıllardır beklenen yeni stadın yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı ile protokol imzalandığını duyurdu. Yönetim, sürecin son imza aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca, basketbol takımının antrenörü Candost Volkan ile yolların ayrıldığı da açıklandı.

FUTBOLDA 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetim yıllardır yapımı beklenen yeni stat konusunda açıklama yaptı. Stadın yapımıyla ilgili proje inşaatına talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokol imzalanırken, yeşil-kırmızılı yönetim sürecin son imza aşamasında olduğunu belirtti. Yönetimin açıklamasında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay tarafından Karşıyaka Stadı için hazırlanan ortak protokol imzalanarak ilgili Bakanlığa iletilmiştir. Gerekli tüm iç süreçler ve anlaşmalar tamamlanmış olup, süreç artık yalnızca son imza aşamasına gelmiştir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm destekler talep edilmiş, üzerimize düşen tüm sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmiştir. Gelinen bu noktada; Karşıyaka Spor Kulübü, büyük Karşıyaka taraftarı ve camiası olarak gözümüz ve kulağımız Sayın Bakanlık'tadır. Karşıyaka'nın yıllardır özlemini duyduğu stadın hayata geçirilmesi adına bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını camiamız adına önemle bekliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, bürokratlarımıza ve spor camiasının tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Karşıyaka'ya yakışan stadın bir an önce kazandırılması en büyük temennimizdir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Karşıyaka'nın Süper Lig'de düşme hattında bulunan basketbol takımında yolların ayrılması kararı alınan antrenör Candost Volkan'ın sözleşmesinin feshedildiği de resmen duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
