Karşıyaka'nın Topuk Yaylası kamp programı belli oldu

Karşıyaka'nın 8 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayacak ikinci etap kamp programı netleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, kamp sürecinde Düzce'de üç hazırlık maçına çıkarak yeni sezon öncesi son provasını yapacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde 16 Temmuz'da ilk etap kamp çalışmalarına başlayan yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarına çift idman programıyla devam ediyor.

Kaf-Kaf, ikinci etap kampı kapsamında ise 8 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek 12 gün boyunca çalışmalarını burada sürdürecek. Karşıyaka'nın Topuk Yaylası'ndaki kamp programı, geçtiğimiz sezonun devre arasında 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sırasında iki kulüp arasında yapılan anlaşmanın maddeleri arasında yer aldı.

Topuk Yaylası'nda 3 hazırlık maçı oynanacak

Karşıyaka, Topuk Yaylası kampı kapsamında üç hazırlık maçına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 12 Ağustos Çarşamba günü Şanlıurfaspor, 15 Ağustos Cumartesi günü ise Düzcespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaf-Kaf'ın kampın son hazırlık maçını 19 Ağustos'ta oynamayı planladığı, bu karşılaşmadaki rakibin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. 20 Ağustos'ta Topuk Yaylası kampını tamamlayacak olan Karşıyaka'nın, 6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesinde İzmir'de bir hazırlık maçı daha yapacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı