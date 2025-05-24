Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'dan Şok Açıklamalar

Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'dan Şok Açıklamalar
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Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'a veda etmesinin ardından teknik direktör Ahmet Yıldırım, kulüp içindeki sorunlara dikkat çekti ve birlik olmamanın etkilerini vurguladı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda Play-Off'ta saha avantajına rağmen Muşspor'a 2-1 yenilip finali göremeden elenen Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, kulüp ve futbolcularla ilgili şok açıklamalar yaptı. Yeşil-kırmızılılarda devre arasında göreve gelip sezon içinde zaman zaman yalnız bırakılmaktan yakınan Ahmet Yıldırım hem yönetime hem camiaya hem takımına tepki gösterdi. Karşıyaka'da taraftarlarla futbolcuların arası Play-Off hüsranı sonrası yay gibi gerilirken Ahmet Yıldırım da takımda birlik olmadığını savundu. Bir radyo programına katılan Yıldırım, tesislerde bulaşık bile yıkadığını, kulüpte şubelerin birbirlerinin başarılı olmasını istemediğini dile getirdi.

TESİSTE BULAŞIK YIKADIM

"Kulüp içinde yaşadıklarımızı herkes biliyor ama bilmezlikten geliniyor" diyen tecrübeli teknik adam, "Saha içinde takım arkadaşlığı hiç olmayan bir grupla çalıştım. Buna rağmen oyuncularımla beraber bu kulüpte bulaşık bile yıkadım. Bunu utanarak söylemiyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Yaşamamız gerekiyormuş. Belediye ve STK'lardan destek alamadık. Kulüp içinde kimse kimsenin başarılı olmasını istemiyor. Karşıyaka ayrıştırılmış bir camia. Basketbol şubesi, futbol şubesine destek verilmesini istemiyor, kapanmasını istiyor. Düzcespor maçı öncesinde destek istediğimiz yöneticilerin söyledikleri takımı psikolojik anlamda dibe sürükledi. Bu kadar kötü bir ortam var. İlker Ergüllü başkan da tek başına kalıyor. Sürtüşmeler var, bazıları tarafından köstek olunmaya çalışılıyor. Yönetim anlamında birliktelik gerekiyor" dedi.

OYUNCULARIMIZA BİRBİRİNİ SEVDİREMEDİK

Şampiyonluğa çok inandığını ama olamadıklarını anlatan Ahmet Yıldırım, "Oyuncu grubuna birbirini sevdiremedik. Bazı taraftarların bazı oyuncuların takımı sattığına dair yorumları oldu. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Büyük bir camiada oynayan futbolcu takımını satmaz. Bir oyuncumuz 2-0 yenik durumda oynadığımız maçın 30'uncu dakikasında, 'Bu takımdaki futbolcularla oynamak istemiyorum, çıkart beni' dedi. Birbirlerinden nasıl nefret ediyorlarsa bunu söyleyebiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

BU OYUNCU GRUBUNUN HEPSİ GİTMELİ

Yıldırım, takımdaki geleceğiyle ilgili ise, "Ben Karşıyaka tribünü içinde de yer alan bir insanım. Devam etmek isterim ama hepsi çok düzgün insan olsa da bu oyuncu grubunun hepsinin gitmesi gerekiyor. Ben de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama 3'üncü Lig takımlarında çalışmak istemiyorum. Yönetim seçilir ve benimle devam etmek isterse emir telakki ederim. 2'nci Lig'den görüştüğüm takımlar var. Yönetim seçilmeden de bir kulüple imza atabilirim. Karşıyaka kendi evim gibi, bu kadar sıkıntılara rağmen mutlu olurum burada çalışmaktan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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