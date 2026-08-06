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Karşıyaka'nın Düzce Topuk Yaylası Kamp Programı Belli Oldu

Karşıyaka'nın Düzce Topuk Yaylası Kamp Programı Belli Oldu
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına devam eden Karşıyaka, 8 Ağustos'ta başlayacak Düzce Topuk Yaylası kampında 12 Ağustos'ta Şanlıurfaspor, 15 Ağustos'ta Düzcespor ile karşılaşacak. 19 Ağustos'ta son hazırlık maçını yapacak olan yeşil-kırmızılı ekip, kampı 20 Ağustos'ta tamamlayacak. İzmir'deki ilk etap kampında Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, Somaspor'u 2-0 ve Aliağa FK'yı 1-0 yendi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi 16 Temmuz'dan beri tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Karşıyaka'nın 8 Ağustos Cumartesi başlayacak Düzce Topuk Yaylası kampındaki hazırlık maçlarının programı belli oldu. Topuk Yaylası'nda 12 gün kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip 12 Ağustos Çarşamba günü Şanlıurfaspor, 15 Ağustos Cumartesi günü ise Düzcespor ile karşılaşacak. Kaf-Kaf son hazırlık maçını ise 19 Ağustos'ta yapmayı planlıyor. Kampı 20 Ağustos'ta tamamlayacak yeşil-kırmızılı ekip 6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesi İzmir'de bir özel maç daha oynayacak. Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap kamp döneminde 2'nci Lig'den 3 takımla karşılaştı. Özel maçlarda Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, Somaspor'u 2-0, Aliağa FK'yı da 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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