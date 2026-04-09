Karşıyaka'da Ömer Faruk'tan müthiş dönüş

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın golcüsü Ömer Faruk Sezgin, cezasının ardından sahalara döndü ve takımının enSkoreri olmayı başardı. Son 7 maçta attığı gollerle takımının şampiyonluk umutlarını artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste üçüncü kez Play-Off'a bilenen Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında sahalara müthiş dönen golcü Ömer Faruk Sezgin, finaller öncesi yakaladığı form grafiğiyle taraftarın şampiyonluk inancını artırdı. Normal sezonun son iki maçını oynayıp Play-Off'ta 24 Nisan'da Ayvalıkgücü veya Balıkesirspor deplasmanında çıkacağı ilk maçı bekleyecek yeşil-kırmızılılarda 26 yaşındaki Ömer Faruk kısa sürede takımın en skoreri oldu. Sezon başında transfer olduğu Karşıyaka'da sahaya çıkamadan bahis soruşturmasında 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ömer Faruk, ilk yarı boyunca oynayamadı.

Kasım ayındaki bin 24 futbolcunun yer aldığı soruşturmada kendisiyle aynı durumda olan diğer futbolcular ceza almaz veya minimum sınırdan 45 gün ceza alırken cezası hafiflemeyen golcü futbolcu aylarca bekledi. Cezasının kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasında sahalara dönen Ömer Faruk kısa sürede kalitesini kanıtladı. Karşıyaka'nın kazandığı son 7 maçı golleri ve asistiyle boş geçmeyen santrfor takımına büyük katkı yaptı. Nazillispor ve Denizli İdmanyurdu'na 3'er, Altay ve Ayvalıkgücü'ne 2'şer, Uşakspor ve Bornova 1877'ye 1 gol atan Ömer Faruk, Karşıyaka formasını giydiği 12 maçta 13 gole ulaşarak takımın en skoreri ünvanını Yasin'den aldı. Yıldız futbolcu son 8 maçta yalnız golsüz biten Eskişehirspor mücadelesinde skor katkısı veremedi.

