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Karşıyaka'nın 100 yıllık gururu

Karşıyaka'nın 100 yıllık gururu
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Türk sporunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armasında ay-yıldız taşıma onurunun 100. yılını kutluyor. Kulüp, bu özel gün için yapay zekayla hazırlanan bir klip yayınladı.

TÜRK sporunun en eski kulüplerinden Karşıyaka, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen armasında ay-yıldız taşıma onurunun 100'üncü yılını kutluyor. 114 yıllık yeşil-kırmızılı kulübü iki kez ziyaret eden Atatürk, 24 Haziran 1926'daki ziyaretinde kurucularının Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden oluşturdukları takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılması onurunu vermişti. Karşıyaka, özel günün 100'üncü yılı anısına yapay zekayla oluşturulan klip hazırlarken, videoda kulübün 1912'nin zorlu savaş şartlarında kurulup, Atatürk'ün ay-yıldız taşıma onurunu yeşil-kırmızılılara vermesi canlandırıldı.

Karşıyaka yönetimi, "#Emanetin100Yılı" ve "#Ay-YıldızVarGöğsümüzde" başlıklarıyla, "Armasında Ay-Yıldızımızı taşıma onuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen ilk ve tek kulüp. 24 Haziran 1926… Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü bizzat ziyaret ederek, yeşil-kırmızı armamıza Ay-Yıldız taşıma onurunu bahşettiği o tarihi günün üzerinden tam bir asır geçti. Ulu Önderimizden aldığımız bu kutsal emaneti, ilk günkü onurla, gururla ve bitmeyen bir sevdayla taşımaya devam ediyoruz. Armamızdaki Ay-Yıldız, yalnızca bir sembol değil; taşıdığımız sorumluluğun, Cumhuriyet'e bağlılığımızın ve nesilden nesile aktaracağımız büyük bir mirasın adıdır. 100 yıldır göğsümüzde gururla… 100 yıldır aynı inançla…" mesajını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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