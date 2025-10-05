Haberler

Karşıyaka, Merkezefendi'yi 76-69 ile Geçti

Karşıyaka, Merkezefendi'yi 76-69 ile Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka : Chiozza 8, Moore 18, Samet Geyik 5, Manning 18, Alston 2, Young 17, Egemen Güven 8, Tarrant, Mert Celep

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 11, Cazalon 12, Smith, Hawkins 6, Mahir Ağva 19, Emre Tanışan 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Badzim 6, Roberts 2, Erbey Kemal Paltacı

1. periyot: 24-13

Devre: 40-28

3. periyot: 58-49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 yendi. Karşıyaka'nın ilk galibiyetini aldığı ligde, konuk takım da ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Karşıyaka, periyodun son 3 dakikasına 13-12 geride girdi. Manning, Young, Egemen Güven ve Moore'un sayılarıyla 12-0'lık seri bulan Karşıyaka periyodu 24-13 üstün bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip 16. dakikada Manning'in basketiyle farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 39-20. Karşıyaka soyunma odasına 40-28 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 21 sayıya kadar yükselten (54-33) Karşıyaka önünde toparlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı azaltmayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodu 9 sayı farkla 58-49 üstün tamamladı.

Son periyotta bitime 5 dakika kala Mahir Ağva'nın basketiyle farkı 6 sayıya indiren (69-63) rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
